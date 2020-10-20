Под Нюксеницей в Сухону рухнул четырехместный вертолет

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В Нюксенском районе потерпел крушение четырехместный вертолет. Легкомоторный Robinson R44 упал в реку Сухона около полудня у деревни Бобровская.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на место крушения выехал 21 спасатель, 8 единиц техники. От МЧС России всего 10 человек, 4 единицы техники. Стало известно, что вертолет принадлежит компании "Аэросоюз". Сколько человек было на борту пока устанавливается.

В прошлом году в Вологодской области вертолет рухнул в Череповецком районе. В августе частный летательный аппарат оборвал ЛЭП и упал в реку Суда. Пилот погиб, а две тысячи местных жителей остались без света.