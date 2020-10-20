В Череповце подросток стал ИП и обманул сервис такси на 5 млн

-

18-летнего череповчанина обвиняют в мошенничестве на 5 млн рублей. Еще до своего совершеннолетия подросток оформился как ИП и стал заключать договоры, обманывая поставщиков.

Зимой этого года молодой житель города металлургов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключил договор с сервисом заказа такси на оказание услуг перевозок пассажиров и багажа. В общей сложности за 4 месяца подростку оказали услуг на 5 млн, но он выплатил лишь 54 рубля. Махинатор предложил всем своим знакомым пользоваться вызовом машин от своего имени, не платя ни копейки.

СУ СК РФ по Вологодской области сообщило, что молодой человек получил оборудование от 4 фирм: наушники, портативные колонки, экшн-камеры, кронштейны для телевизоров, ТВ-тюнеры, системы видеонаблюдения, партии защитных костюмов, гелей и дезинфицирующих средств на 800 000 рублей. Естественно, заказы он не оплатил, а товары перепродал по заниженной цене. На вырученные средства купил себе машину, проигрался на спортивных ставках и банально проел.

Неизвестно как надеялся подросток уйти от наказания, возможно ждал конца света. На него возбуждены несколько уголовных дел.