Вологодская чиновница рассказала, кого обязаны проверять на ковид

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Заместитель губернатора Лариса Каманина опубликовала список тех, кого должны проверять на коронавирусную инфекцию. Чиновнице пришлось ответить на множество претензий от вологжан - люди жалуются, что в поликлиниках не делают тесты на коронавирус.

Замгубернатора сообщила, что медики действуют согласно документу "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Каманина посоветовала при возникновении проблем обращаться напрямую к главврачу учреждения.

Обследование может назначить как врач, так и фельдшер. В порядке приоритета на тест направляются:

-приезжающие в Россию с симптомами инфекционного заболевания или при проявлении симптомов во время медицинского наблюдения;

-контактировавшие с больными коронавирусной инфекцией - при появлении симптомов;

-люди с клиническими симптомами, не исключающими COVID-19 (сухой кашель, одышка, температура, потеря обоняния);

-пациенты с диагнозом "внебольничная пневмония";

-люди старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами;

-медики из группы риска;

-пациенты перед плановой госпитализацией;

-дети из школ и садиков при возникновении трех и более заболеваний в коллективе.