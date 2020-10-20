Вологодская чиновница рассказала, кого обязаны проверять на ковид

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Заместитель губернатора Лариса Каманина опубликовала список тех, кого должны проверять на коронавирусную инфекцию. Чиновнице пришлось ответить на множество претензий от вологжан - люди жалуются, что в поликлиниках не делают тесты на коронавирус.
Замгубернатора сообщила, что медики действуют согласно документу "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Каманина посоветовала при возникновении проблем обращаться напрямую к главврачу учреждения.
Обследование может назначить как врач, так и фельдшер. В порядке приоритета на тест направляются:
-приезжающие в Россию с симптомами инфекционного заболевания или при проявлении симптомов во время медицинского наблюдения;
-контактировавшие с больными коронавирусной инфекцией - при появлении симптомов;
-люди с клиническими симптомами, не исключающими COVID-19 (сухой кашель, одышка, температура, потеря обоняния);
-пациенты с диагнозом "внебольничная пневмония";
-люди старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами;
-медики из группы риска;
-пациенты перед плановой госпитализацией;
-дети из школ и садиков при возникновении трех и более заболеваний в коллективе.