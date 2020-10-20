Очередное смертельное ДТП с пешеходом на зебре произошло в Череповце

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В 6 утра в Череповце иномарка насмерть сбила 53-летнюю женщину. ДТП произошло на улице Мира в промышленном центре.

По данным пресс-службы УМВД, 49-летний мужчина на Митсубиси Лансер допустил наезд на пешехода, череповчанка переходила дорогу по пешеходному переходу. Светофор был отключен. Пострадавшая скончалась до приезда медиков.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Накануне в Вашкинском районе автомобилист тоже насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места преступления.