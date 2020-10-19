Мэр Череповца проехался на новом трамвае по городу

Фото : Вадим Германов, ВКонтакте.

Мэр Череповца проехался на новом трамвае без билета. Потому что проезд на нем целый месяц будет бесплатным. На улицы вышел новый трамвай и уже успел произвести на всех впечатление ультра-современным внешним видом.

Это трамвай 71–923М «Богатырь», он вмещает 180 пассажиров. «Гармошка» изготовлена в Санкт-Петербурге, в нем настроен климат-контроль и датчики подсчета пассажиров.

«Впечатления от поездки хорошие. Плавный ход, современный низкопольный салон, информационные дисплеи и видеонаблюдение. И пассажиры трамвая также отмечали, что он им понравился», - поделился впечатлениями мэр Череповца Вадим Германов на своей странице ВКонтакте.

Месяц вагон будет проходить тестирование. Все это время проезд в нем будет бесплатным.