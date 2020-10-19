Вологжанин сел на 5 лет за комментарий в соцсети

Погибший террорист Фото: СУ СК России

2-й Западный окружной военный суд в здании Вологодского гарнизонного военного суда вынес решение по делу пользователя соцсети, который оставил комментарий, оправдывающий терроризм. Вологжанин Сергей Арбузов получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. При этом подсудимый признал свою вину и раскаялся. Информацию распространил местный политик Сергей Гужев.

По материалам дела, Арбузов написал в социальной сети в группе "Плохие новости 18+", что погибший подросток достоин звания героя и выразил восхищение поступком.

Напомним, на входе в здание архангельского ФСБ 31 октября 2018 года 17-летний Михаил Жлобицкий совершил самоподрыв. Он погиб сам и ранил троих сотрудников ФСБ. Террорист оставил предсмертную записку в анархистском телеграм-чате, где свое намерение совершить взрыв объяснил тем, что "ФСБ фабрикует дела и пытает людей".

После подрыва были возбуждены несколько уголовных дел на публично высказавшихся о произошедшем. Под домашним арестом находится московский школьник, обвиняющийся в изготовлении бомбы.