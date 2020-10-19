Находчивый харовчанин обокрал магазин в пододеяльнике

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В Харовске ночью в магазин проник вор в пододеяльнике. На эксцентричную выходку местный житель пошел ради алкоголя, закуски и сигарет.

Прибыв на место преступления, оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения, но обнаружили там лишь "привидение". Однако опытные правоохранители все-таки вычислили 49-летнего вора. В злодеянии мужчина признался и рассказал, что в тот день был в гостях у друзей. После застолья захотелось что-нибудь выпить еще и дома, а магазины закрыты. Тогда он забрал из дома пододеяльник, накинул на себя и пошел на преступление. Теперь недостаточно смышленому воришке грозит до 5 лет лишения, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.