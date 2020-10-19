Мэр Вологды подытожил статистику по коронавирусу в городе

- Фото: администрация города Вологды

Мэр Вологды Сергей Воропанов опубликовал статистику по коронавирусу по городу. Сегодня заболело 23 человека, 9 человек госпитализировано. За минувшую неделю с 12 по 18 октября диагноз коронавирусная инфекция получили 137 вологжан, а за неделю до этого лишь 86 человек. Пандемия набирает обороты.

Всего вирус был найден у 1568 жителей областной столицы и неудачливых гостей города. Выздоровело 1218 человек, следовательно на данный момент 350 зараженных, при этом в местном моногоспитале 243 человека - туда везут и заболевших из ближайших районов.

В моногоспитале Вологды 77 человек на кислородотерапии, 13 в реанимации, 6 на ИВЛ. Возраст пациентов сильно разнится: от 2 месяцев до 86 лет. Коэффициент распространения 1,15