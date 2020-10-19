Вологда
Еще
Радио
Вологда
Еще
Радио
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Мэр Вологды предложил предпринимателям поговорить с ним лицом к лицу

В ноябре состоится общественная приемная для бизнеса
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий
-

-

Мэр Вологды анонсировал проведение третьей общественной приемной для бизнеса. Мероприятие запланировано на ноябрь. Прошлые встречи прошли в октябре 2019 и феврале этого года. На этот раз инициатива поступила от городского отделения Союза промышленников и предпринимателей.

В таком формате взаимодействия бизнесмены и представители компаний смогут рассказать о своих проблемах Сергею Воропанову и его заместителям. Вопросы по поддержке бизнеса, различных сфер ЖКХ, подбора земельных участков и другие решаются прямо на заседании.