В Вологде на домах установят таблички с историческими названиями улиц

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В Вологде решили поменять таблички на нескольких домах в центре города - добавить исторические названия улиц. На домах №6 и 14 по Ленина уже установленные таблички гласят, что раньше это была Кирилловская улица. Об акции рассказала Вологда.рф.

Добавочная информация об историческом названии, по заявлению проектного офиса «Визуальные символы Вологды» (инициатор проекта), позволит вологжанам погрузиться в историю Вологды и сделает исторический центр более привлекательным для туристов. Однако, дизайн таблички вызывает вопросы. Не сразу понятно, на какое название смотреть в первую очередь.

В планах организаторов установить таблички на дома №11 и 13 по улице Ленина. На улице Мира,15 будет висеть название Гостинодворская площадь, на Марии Ульяновой, 16 - Афанасьевская, на проспекте Победы, 17 - Гостинодворская. Помощник заместителя мэра Вологды сообщил, что с собственниками зданий согласовываются цветовые решения знаков - они должны подходить под среду.