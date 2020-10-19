83 вологжанина слегли с коронавирусом

- Фото: Правительство Вологодской области

Поступила информация о количестве заболевших COVID-19 за минувшие сутки. По состоянию на 19 октября выявлено 83 новых случаях коронавируса. Выздоровели всего пять человек.

+27 случаев коронавируса зафиксировали в Череповце, +23 в Вологде. 9 инфицированных обнаружены в Кадуйском районе, 5 в Вологодском районе, по 4 в Череповецком, Белозерском, Великоустюгском, по одному в Верховажском, Грязовецком, Кирилловском, Междуреченском, Нюксенском, Тотемском, Усть-Кубинском районах.

Стали известны подробности гибели последних двух жертв коронавируса из 57: в минувшие дни скончались пенсионеры73 и 68 лет. Мужчины были госпитализированы в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Неизвестно, почему их не приняли в госпиталь раньше. Пациенты находились на ИВЛ и оба имели хронические заболевания.

В череповецком моногоспитале сейчас находится 335 больных, 9 из них на ИВЛ, 41 — на кислородотерапии. По словам властей, все готово для увеличения количества коек до 500.

В настоящее время в Вологодской области, по официальным данным, коронавирусом болеют 1507 человек.