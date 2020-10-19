Ярославна-закладчица представилась череповецким полицейским мукомолом

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В Череповце осудили 22-летнюю ярославну. Девушка раскладывала синтетический наркотик в крупном размере в тайники на территории Ярославской области и в городе металлургов.

Наркокурьершу задержали в феврале этого года на улице Космонавта Беляева.

Подсудимая рассказала правоохранителям, что из-за кризиса была в тяжелом финансовом положении, нужно было выплачивать кредит. Так она нашла подработку в мессенджере Телеграм. По ее словам на судебном заседании, она считала, что это работа мукомолом (или мулом?) - ей необходимо было раскладывать муку по тайникам. По ее уверению, такие действия нужны для поимки потребителей и распространителей наркотиков.

Однако, на предварительном следствии девушка заявляла, что была таки наркокурьером бесконтактной доставки... Ее показания изменились.

Суд назначил преступнице 5 лет лишения свободы, после апелляции снизил наказание до 4 лет и 9 месяцев.