Жителя Вожеги оштрафовали за надкус сливочного масла в магазине

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В Вожеге местный житель укусил пачку сливочного масла в магазине "Восток", объяснив поступок тем, что выбирает самое вкусное для своей матери. Покусанный товар он оплатить отказался - сначала просил сертификат на товар. Продавцы предъявили требуемые документы, но и это не заставило покупателя раскошелиться. Сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию.

Нарушителем оказался 39-летний мужчина. Мировой судья назначил ему штраф в 300 рублей за умышленное повреждение чужого имущества. Постановление вступило в законную силу.