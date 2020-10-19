Фото : Вадим Германов. ВКонтакте.

В Череповце эвакуируют не только бесхозные автомобили и грузовики. Там принялись за брошенные суда. От Соборной горки отбуксировали ржавеющие суда. Саму горку ждет реконструкция.

В акватории Шексны в центре Череповца решили навести порядок. Теплоходы, стоявшие на рейде много лет портили вид. В минувшие выходные от Соборной горки были эвакуированы 4 бесхозных теплохода, которые стояли здесь без движения долгое время. «Долгие годы череповчане наблюдали, как на Соборной горке ржавеют теплоходы. Казалось, так будет всегда. Собственник плавсредств игнорировал требования об освобождении акватории — мы устали это терпеть. С помощью буксиров, которые предоставила компания «Северсталь», четыре судна были перемещены к причальной стенке на промплощадке», — рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

Какова дальнейшая судьба теплоходов - не уточняется. Но Соборная горка тоже преобразится. Власти намерены вернуть этому месту былую славу любимого места отдыха горожан.