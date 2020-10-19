Вологжанам предлагают обменяться книгами

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Вологодская областная универсальная научная библиотека проводит очередную бесплатную книжную ярмарку в Вологде. Участникам предлагается принести ненужные книги, которые еще могут быть интересны другим людям. Их примет в свои фонды библиотека или возьмет другой книгочей. Таким образом проводится фримаркет - обмен книгами.

"В случае, если вы хотите побывать в роли волшебника, раздающего подарки, но не сможете присутствовать на мероприятии, книги можно оставить в библиотеке заранее в отделе абонемента", - сообщают сотрудники библиотеки.

Мероприятие запланировали на субботу 24 октября с 10.00 до 15.00 в фойе библиотеки на ул. Марии Ульяновой, 1. Организаторы предупреждают, что книги должны быть в хорошем состоянии.