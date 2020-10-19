Молодого вологжанина насмерть сбил на иномарке ровесник, а потом скрылся

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вашкинском районе произошло смертельное ДТП. Накануне в 4 утра на 29-м километре автодороги Скоково — Покровское водитель сбил молодого человека и скрылся. Погибшему было всего 27 лет. Мужчина скончался до приезда медиков. На фото видно, что рядом с телом лежал велосипед. Не уточняется, ехал вологжанин на нем или в момент аварии шел пешком.

Однако, подозреваемого нашли. Им оказался 28-летний мужчина, владелец Шевроле Ланос. Автомобиль и преступника смогли выследить полицейские, сообщило управление ГИБДД по Вологодской области. На данный момент расследуются обстоятельства произошедшего.