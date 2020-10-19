Спецрота ДПС гонялась по Вологде за тонированной легковушкой

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В областной столице в выходные ночью наряду отдельной специализированной роты ДПС удалось задержать гонщика на глухо тонированной Приоре. Подозрительную машину заметили в 4 утра на мосту 800-летия Вологды. Водитель дерзко нарушал ПДД, а после спуска с моста резко вывернул на Горького, после чего на Фрязиновскую. Правоохранители попытались остановить легковушку на перекрестке с Судоремонтной, но гонщик их проигнорировал и прибавил газу.

Сотрудникам ДПС пришлось включить сирену и неоднократно требовать водителя остановиться. Приора, проехав перекресток Фрязиновская-Дальняя, скрылась в гаражах. Однако бдительные полицейские заметили маневр и остановили преступника. Им оказался молодой вполне трезвый вологжанин. 18-летний мальчик объяснил свое поведение тем, что на его передних стеклах была тонировка...

Теперь за неподчинение полиции ему светит штраф до 800 рублей, а за тонировку еще 500, сообщает пресс-служба УМВД.