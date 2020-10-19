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В Череповце у банкоматов и терминалов появятся антимошеннические баннеры

Полицейские предложили таким образом информировать население, которое массово лишается денежных средств из-за дистанционных аферистов
Евдокия САХАРОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Вологжане продолжают страдать от дистанционных мошенников. Накануне пенсионерка из Шекснинского района перевела неизвестным почти полмиллиона рублей - половину денег она взяла в кредит. Пожилые люди часто по наущению аферистов приходят к терминалам в торговых центрах или в банк, где переводят все свои средства и даже берут для преступников в долг. Удивительно, что пострадавших не останавливают работники финансовых учреждений!

Череповецкие полицейские продолжают информирование населения о возможных уловках мошенников. Правоохранители подали инициативу установить около терминалов предупреждающие баннеры в 16 торговых центрах. В них содержится информация, как себя вести при подозрительных звонках, чего нельзя делать и куда звонить в случае проблем.

Криминал