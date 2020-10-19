Джигурда поделился снежным снимком из Вологды

Селфи артиста Фото: Instagram.com

Экстравагантный артист Никита Джигурда посетил Вологду. Об этом он рассказал в своем Инстаграмме. Звезда поделилась эмоциями от первого снега, ведь этой осенью снегопад Никита встретил именно в областной столице.

«Ну что, с первым снегом, дамы и господа! Это Вологда. Посмотрите, мы провели всю ночь в клубе, проснулись, а тут зима началась. Сейчас едем в Москву. Всем любви и здравия», - рассказал он в соцсети. 59-летний артист посещал столицу Русского Севера для выступления в одном из ресторанов.

Мокрый снег выпал в воскресенье с утра. Днем дети уже вовсю лепили снеговиков, но потом осадки стаяли. По данным Гисметео, выпало 12 мм снега.