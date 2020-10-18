Отверженные охранниками клуба вологжане распылили перцовый баллончик

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В Вологде двое молодых людей отомстили охранникам ночного клуба - распылили в холле заведения перцовый баллончик.

ЧП произошло в клубе на улице Сухонская около полуночи. После инцидента сотрудники вызвали вневедомственную охрану. Оказалось, что вологжан не пустили на танцы из-за того, что они были неподобающе одеты. Через некоторое время обиженные мужчины вернулись и напрыскали баллончиком внутри заведения. Их лица попали на камеры видеонаблюдения - через некоторое время преступников задержали на улице Северной.

26 и 27-летний злоумышленники признались в содеянном. Нарушителей отвели в полицию.