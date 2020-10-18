Вологодский мусорный оператор начал процедуру банкротства

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Вологодский мусорный оператор восточной части области Аквалайн вступил в процедуру банкротства. Это первый случай в России после мусорной реформы. Арбитражный суд начал этап наблюдения. Иск подан ООО «Расчетно-информационный центр Вологда» летом этого года - требования фирмы составляют 19 млн рублей. Их включили в третью очередь реестра требований кредиторов. Судебное заседание назначено на 15 февраля 2021 года, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Представители компании объясняют печальное финансовое состояние тем, что регион попросил снизить действующие тарифы на 20%. Проблемы возникали и из-за того, что простые вологжане часто задерживают оплату по счету.

Компания Аквалайн работает в области с 2018 года. Аквалайн и Расчетно-информационного центр расположились в одном бизнес-центре. Кроме того, в числе учредителей РИЦ до апреля этого года значился бизнесмен Олег Аверин. Он вместе с Вячеславом Кремлевым является учредителем нескольких предприятий, некоторые тоже располагаются на Козленской, 119-а. Вячеслав во время подготовки мусорной реформы активно выражал свое мнение, выступая от имени инвестора регионального оператора. Официально же, Аверин и Кремлев теперь отношения к Аквалайну не имеют, сообщает NewsVo.

В регионе остался еще один оператор - ТКО "Чистый след". Предприятие уже отказалось от офисов ради экономии средств.