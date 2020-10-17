Предприимчивый вологжанин украл 2 км проводов

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В деревне Медвежий взвоз Великоустюгского района Вологодской области местный житель спилил несколько электрических столбов. После этого он собрал провода и сдал их в пункты приема металлолома. Но не сразу все, а по частям - чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

По данным пресс-служба УМВД, в полицию обратился представитель энергетической копании - он заявил, что похищены провода длиной 2,2 км. Ущерб оценили в 41 тысячу рублей.

Правоохранители вышли на 56-летнего местного жителя. Подозреваемый в содеянном признался и рассказал, что среди бела дня с помощью бензопилы спилил электростолбы. Полученные с продажи деньги потратил на себя. Теперь ему грозит до 2 лет лишения.