Пенсионер из-под Кириллова ударил медика за вопросы

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67-летний житель Кирилловского района осужден за нападение на медика. Инцидент произошел в конце июня: нетрезвый мужчина вызвал скорую, т.к чувствовал себя плохо.

Как сообщила пресс-служба судов Вологодской области, пенсионер разозлился на медиков - они, по его мнению, задавали излишнее количество вопросов.

"Намеряли давление мне 130 на 80, хотя оно у меня всегда повышенное. Я психанул и выгнал фельдшера из дома. При этом я размахивал руками и нанес удар ей по руке, когда она снимала кардиограмму", - объяснил свое поведение вологжанин. Вину свою признал.

Мужчине придется выплатить штраф в размере 5000 рублей.