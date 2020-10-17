Выявлено +81 зараженных коронавирусом в Вологодской области

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области по состоянию на 17 октября за сутки зарегистрирован, по официальным данным, +81 новый случай заболевания COVID-19. Один вологжанин погиб, за все время 56 человек.

Как обычно, больше всего зараженных в крупных городах: 32 – Череповец, 26 – Вологда. Остальные заболевшие распределились по районам: 5 – Тотемский, 4 – Череповецкий, 4 – Шекснинский, 2 – Вологодский, 2 – Кирилловский, 2 – Вытегорский, 2 – Грязовецкий, 1 – Бабаевский, 1 – Харовский район. На сегодня активных случаев по региону 1367, выздоровели 45 человек.

Губернатор призвал соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки. Пожилым вологжанам стоит избегать общественных мест.