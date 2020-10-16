Череповчанин бурно отреагировал на просьбу банкиров надеть маску

Фото: Иван Макеев.

Вологжане не всегда адекватно реагмруют на требования надеть маску. Перепалки вспыхивают в магазинах и автобусах. В Череповце успокаивать человека без маски пришлось бойцам Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области, в начале рабочего дня у 33-летнего нражданина нервы сдали прямо в банке. В 8.30 утра в офис на улице Ленина выехал наряд.

Вкладчику нетерпелось решить свои вопросы со счетом, но там администратор банка попросила мужчину надеть маску. Но его у череповчанина не было. Работники банковского сообщили, что имеют право не обслуживать клиента без маски.

В результате разгорелся спор, что мешало работе учреждения, и тогда персонал вызвали стражей порядка. Мужчину препроводили в полицию для вынесения решения.