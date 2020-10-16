В Вологде сокольчанин за рулем иномарки уходил от погони и "ушел в кусты"

Автомобиль сокольчанина получил кузовные повреждения. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Сегодня ранним утром спецмашина ДПС гналась за иномаркой. Как запечатлела камера наблюдения, около 05:30 на перекрестке улиц Карла Маркса и Чернышевского водитель иномарки не справился с управлением, автомобиль ушел с проезжей части на тротуар и скрылся из зоны видимости.

Как сообщает пресс-служба УМВД, преследование началось с улицы Саммера. Водитель автомобиля "Фольксваген Тигуан", двигавшийся с нарушением правил, проигнорировал требование об остановке. Продолжив дальнейшее движение, он совершил столкновение с припаркованным автомобилем. А на перекрестке улиц Чернышевского и Карла Маркса "Тигуан" выехал на тротуар и лишь после наезда на препятствие остановился.

Водителем оказался житель Сокольского района 1986 года рождения. Мужчина прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения. У него оказалось 1,160 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. (Напомним, актер Михаил Ефоремов попал в аварию при 2, 1 мг/л.)

Административные материалы были составлены сразу по нескольким статьям КоАП:

- по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования об остановке транспортного средства» (штраф в размере от 500 до 800 рублей);

- по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» ( лишение права управления транспортными средствами на срок до 1,5 лет или административный арест до 15 суток)

- по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» ( лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей).

Автомобиль, выехавший на тротуар, получивший кузовные повреждения, был помещен на специализированную стоянку.