Горит завод: в Харовске произошел крупный пожар

Фото: Ирина Жбанова. "Харовск- все объявления..." "ВКонтакте".

В Харовске, недалеко от железной дороги, в южной части города, произошел пожар. Харовчане сообщают об огромном плямени и черном дыме. Официальной информации пока нет. Жители города предполагают, что это горит предприятие, которое занимается лесом и лесопереработкой. На нем работают, главным образом, китайцы. Этот завод уже попадал в сводки новостей: китайцы хотели его зарегистрировать. Как оказалось, разрешения на строительство они не получали.

Как только что сообщили в МЧС области, горит "металлический цех по производству пеллетов".

По дополнительнй информации МЧС: локализация пожара на площади 840 кв. м призведена в 20 часов12 минут. Эвакуированных людей нет. Пострадавших нет.

Информация будет добавляться.