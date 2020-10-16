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Артист вологодского драматического театра сыграл главную роль в успешном фильме

Картина отмечена на двух кинофорумах
Иван Чухнин
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Фото группы "Вологодский областной драматический театр" "ВКонтакте".

Фото группы "Вологодский областной драматический театр" "ВКонтакте".

Актёр Вологодского драматического театра Мурад Халимбеков снялся в успешном фильме. Он сыграл главную роль в картине «Не хочешь - не верь мне» режисера Игоря Дьяченко.

Как сообщает пресс-служба театра, фильм стал финалистом фестиваля в Швеции "Sweden Film Awards" в категории "короткий метр", а также получил серебряную награду на кинофестивале "VIRGIN SPRING" за режиссёрский дебют. Съёмки проходили в Екатеринбурге в 2019 году и заняли около двух месяцев.

Коллеги поздравляют Мурада и желают ему новых театральных и киноролей. Мы присоединяемся к поздравлениям.

Игорь Дьяченко закончил в 2019 году Ярославский государственный театральный институт. Два года работал в Коляда-театре.