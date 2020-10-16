Фото ПАТП-1 "ВКонтакте".

В Вологде на балансе троллейбусного парка. который в состоянии крайнего раззорения стал муниципальным, 20 машин. Из них ежедневно выходят на линию - 12. Но только на 7 троллейбусах установлены терминалы. Напомним, благодаря терминалам возможен льгоный тариф. При оплате пластиковыми картами билет на поездку будет стоить 27 рублей при тарифе 28 рублей.

Эта система оплаты действует в автобусах ПАТП № 1. Теперь терминалы устанавливают и в троллейбусах. Предприятие заверяет, что до конца октября терминалы появятся на всех 20 машинах, , сообща