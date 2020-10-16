Женщина убита, мужчина ранен в Бабаевском районе

Поножовщина окончилась трагедией.

В Бабаевском районе убита женщина и ранен мужчина. Картину происшедшего восстанавливают следователи. В одну из квартир дома на улице Механизаторов в Бабаево вечером 15 октября сверху спустился сосед и попросил вызвать полицию. Полиция обнаружила в его квартире труп 59-летней женщины. В области груди ее были следы от ножа.

Сейчас следствием проверяется причастность 48-летнего сожителя погибшей к

причинению ей смертельной травмы.

Мужчина находится в больнице - у него оказалась ножевая рана в области живота. По некоторым свидетельствам, пара нередко ссорилась, сообщает следственное

управление СК РФ по Вологодской области.