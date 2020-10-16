17-летнего череповчанина будут судить за кражи в" Магните" и "Эльдорадо"

В Череповце будут судить юношу за грабеж и кражу. В прошлом декабре 17-летний подросток в торговом центре на Московском проспекте на пару с 14-летним приятелем обокрал «Эльдорадо». Они подошли к витрине с внешними жесткими дисками, взяли с нее два внешних

жестких диска «Seagate" стоимостью по 4,5 тыс. рублей каждый, с двумя антикражными устройствами, сложили в рюкзак и вышли из магазина.

В тот день молодой человек напился и снова пошел на дело: в магазине «Магнит-Косметик» взял с витрины две упаковки кассет для бритья, положил в карман куртки и пошел к выходу. Его остановила сотрудник магазина.Однако подросток толкнул женщину и убежал. Ущерб был оценен в 869 рублей, Молодой человек предстанет перед судом, а его юный подельник находится под следствием, сообщает региональное управление Следственного комитета.