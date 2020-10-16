Вологодскому подростку грозит штраф 100 тысяч рублей за найденную чужую карту

Парень, похоже, не думал о последствиях. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Вологде 17-летний подросток нащел банковскую карту и снял с нее деньги. Он обвиняется в краже. Следственным отделом по г. Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела по обвинению его в совершении кражи денег с чужого банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Инцидент произошел этим летом. Подросток во дворе дома на улице Октябрьской подобрал чужую банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Он решил ее использовать: делал покупки за чужой счет. Подукты, рыболовные принадлежности, общественный транспорт - все это было за счет владельца карьы. Всего было потрачено около 3,7 тыс. рублей.

Но парня вычислили, так что он пойдет под суд.

Как сообщает региональное СУ СК, преступление наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом.