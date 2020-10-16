Громадный прирост коронавирусных больных зафиксировали на Вологодчине

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области 16 октября зафиксировали самый большой прирост заболевших за время пандемии. За минувшие сутки 84 вологжанина получили диагноз коронавирусная инфекция. За последние несколько дней ежедневный прирост стал на два десятка больше.

Как обычно выделяется Череповец – 39 заболевших, 20 – Вологда, 8 – Тотемский район, 5 – Грязовецкий, 3 – Вологодский, 2 – Череповецкий, 2 – Шекснинский, 2 – Кирилловский, 2 – Сямженский, 1 – Сокольский район. Зафиксировано 1332 активных случаев заболевания в регионе на текущий момент. 37 человек выздоровело за сутки. Всего 55 погибших.

Вологжанам старше 65 лет советуют оставаться дома, избегать скопления людей, общественных мест.