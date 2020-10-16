Губернатор признался в неготовности проекта Некрасовского моста в Вологде

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Олег Кувшинников во время прямой линии заявил, что проект Некрасовского моста в Вологде не готов до сих пор. Новый мост позволил бы разгрузить центр областной столицы. Он должен стать частью малого транспортного кольца, строительство которого финансируется из федерального бюджета. Сейчас же выделенные деньги решили потратить на другую часть проекта: двухкилометровую дорогу. Названная в честь поэта Романова улица, свяжет микрорайон Бывалово с районом улицы Конева. Предполагается, что будет построен еще один мост в створе Флотского переулка, подходы к мостовым сооружениям и несколько улиц.

По словам губернатора, проектно-сметная документация до сих пор корректируется городом, идут споры с подрядчиком. На данный момент срок окончания проектирования сместился на второй квартал 2021 года. Готовое транспортное кольцо вологжане и вовсе смогут увидеть лишь через 6–7 лет.