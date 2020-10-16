ОПГ из полицейских судили в Череповце

-

Череповецкий городской суд вынес решение по делу организованной преступной группы, совершивший серию грабежей и краж. Трое из семи участников - полицейские.

Налетчикам удалось ограбить 27 организаций на территории Череповца, Череповецкого и Шекснинского районов в течение 2 лет. На их счету ювелирные салоны, аптека, булочная, лотерейный магазин, вскрытые и взорванные банкоматы. Преступников поймали при попытке взять ломбард на проспекте Победы в сентябре 2018 года.

Двое бывших оперативных сотрудников УМВД и один действующий имели реальную возможность повлиять на раскрытие своих же грабежей. Ущерб, причиненный злоумышленниками, оценивается в более чем 9 млн рублей. Банда оказалась причастна к ДТП, в котором серьезно пострадал молодой череповчанин.

Мужчин приговорили следующим образом: 14 лет лишения свободы с лишением звания старший лейтенант полиции, 12, 8, 6, 7, 5 лет лишения свободы, 5 и 4 года лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима каждому.