Вологжане смогут заряжать свои Теслы на 7 пунктах в Вологде

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Мэр Вологды сообщил намерении создать сеть пунктов зарядки для электромобилей. Он убежден, что с каждым годом экологичного транспорта в городе становится все больше. Электрокары позволят вологжанам дышать чистым воздухом.

На данный момент в областной столице зарегистрировано 30 электромобилей и лишь одна подходящая АЗС, появившаяся в декабре 2019 на Белозерском шоссе. До конца года электрозарядку установят еще на одну заправочную станцию, а в 2021 появится еще 5. По словам Сергея Воропанова, кроме улучшения экологической ситуации, электрозаправки помогут и бизнесу - ведь их можно установить и в гостиничных, торговых или жилых комплексах. Северная сбытовая компания построит такой пункт около ТЦ, предприниматель Кирилл Куклин - на территории бывшего хладокомбината, директор ООО «Бизнес-софт» Алексей Логанцов - на территории своей компании.