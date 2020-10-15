Череповецкий дачник стрелял из ружья прямо в деревне

Череповчанин наказан за стрельбу из ружья в деревне. ЧП случилось в Шекснинском районе. Правоохранители усмотрели в действиях 38-летнего мужчины статью КоАП РФ.

Ночью 2 августа мужчина возле своей дачи в деревне Андруково Шекснинского района несколько раз выстрелил из охотничьего оружия. И это не осталось незамеченным. Его вызвали в суд. Там стрелку ничего не оставалось, как признать свою вину. Суд принял во внимание, что ношение и перевозка оружия в снаряженном состоянии, использование такого оружия в границах населенных пунктов запрещены.

Так что за выстрелы в деревне жителю города металлургов вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано, сообщает пресс-служба судов области.