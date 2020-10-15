Суд освободил 82-летнюю пенсионерку, убившую сына

В Вологодской области районный суд прекратил уголовное дело против 82-летней местной жительницы, убившей своего сына. При этом внук простил бабушку.

Как сообщала "Комсомолка", трагедия произошла днем 23 июня. В деревне Горка пьяный 59-летним мужчина вновь поссорился с матерью. Мужчина часто пил и систематически издевался над матерью. Как сообщают местные жители, женщина частенько скрывалась от агрессора у соседей. В тот день мужчина повалил старую женщину на пол и бил ее смертным боем. В какой-то момент женщина сумела вскочить, схватить нож и нанесла сыну удары, а затем ударила пьяницу кочергой. Мужчина скончался на месте.

Женщина признала свою вину, раскаялась в содеянном. На суде сын убитого представил заявление о прекращении уголовного дела. Он простил бабушке убийство отца. Суд, в связи с примирением сторон, освободил пенсионерку от уголовной ответственности. Уголовное дело против нее прекращено.

Пока постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.