В Череповце подросток предстанет перед судом за грабеж школьника

В Череповце подросток отобрал телефон у малолетнего мальчика. Его обвиняют в грабеже - открытом хищение чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Инцидент произошел днем 8 сентября 2019 года. 14-летний подросток вместе со сверстником (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) на улице Ленинградской Череповца увидел незнакомого 11-летнего подростка. Используя разницу в возрасте и свое физическое превосходство, он потребовал отдать находящиеся у него кроссовки. Но мальчик не согласился. Тогда подростки потребовали у него деньги, угрожая насилием. Так как у мальчика их не оказалось, подростки выхватили телефон «DEXP G250» из рук мальчика и сбежали.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК, один из грабителей вскоре предстанет перед судом, в отношении другого расследование дела продолжается.