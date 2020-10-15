В Вологодской области карелы ограбили деревенский дом и получили судимость

В Вытегорском районе трое жителей Карелии, один из которых несовершеннолетний, попались на воровстве. Их судили по п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража).

В мае 2020 года в д. Якшино Вытегорского района карелы работали вахтовым

методом. 35, 24 и 17 -летние мужчины вставили рамы, проникнули в жилище и похитили продукты питания, бытовые предметы и рыболовные снасти общей стоимостью 15,2 тыс. рублей.

Хозяева заявили в полицию, воры были пойманы. Они вернули похищенные вещи и отправились на скамью подсудимых,

Суд приговорил двоих мужчин к лишению свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год, а подростка – 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщает региональное управление Следственного комитета.