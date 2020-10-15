От осложнений коронавируса погиб гениальный вологодский художник

Город любви. 1997 Фото: cultinfo.ru

Вчера из жизни в возрасте 80 лет ушел великий вологодский художник Генрих Асафов. Последние годы, по сообщению cultinfo, творец тяжело болел - у него было редкое онкологическое заболевание. 14 октября художник умер от осложнений, вызванных вирусом COVID-19.

Уроженец Усть-Кубинского района Вологодской области, в Вологде Генрих Асафов жил и работал с 1976 года. Сын кузнеца и кружевницы, ребенок войны. Художник выработал свой самобытный стиль, вобравший в себя отголоски народного творчества, иконописи и русского авангарда. На январь 2021 года была намечена крупная персональная выставка автора в Вологодской областной картинной галерее.