79 новых заболевших COVID-19 на Вологодчине

- Фото: Правительство Вологодской области

По состоянию на 15 октября в Вологодской области за минувшие сутки зафиксировано 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всех пациентов выявили в Череповце +38 человек, в Вологде сегодня +15 зараженных. Выздоровевших +67. На данный момент в регионе болеют 1285 вологжан. За все время от вируса погибли 55 жителей области.

Новые случаи зарегистрированы в Вологодском районе (+4), в Череповецком (+5), в Кадуйском (+2), в Бабаевском (+1), в Великоустюгском (+3), в Тотемском (+2), в Харовском (+1), в Сокольском (+2), в Вытегорском (+2), в Чагодощенском (+1), в Вожегодском (+1), в Сямженском (+1), в Междуреченском (+1). Режим повышенной готовности в регионе продлен до 30 ноября.

Вологжан просят соблюдать меры предосторожности ради общего блага.