На Вологодчине 1 млрд рублей потратят на стоки

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Губернатор Вологодской области на прямой линии сообщил о финансировании реконструкции системы очистки стоков. По словам Олега Кувшинникова, все они были построены еще в советское время и ни разу не ремонтировались.

Из бюджета региона в 2021 году 8 муниципалитетам на эти цели будет выделен 1 млрд рублей. Каким районам достанутся средства станет ясно позднее.

Кроме того, губернатор напомнил, что реализуется программа «Вода Вологодчины»: 51% вологжан получают качественную питьевую воду. Несколько лет назад показатель равнялся 37%.