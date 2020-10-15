В Череповце распиаренный отечественный трамвай задымился второй раз

- Фото: vk.com

С улиц Череповца убрали трамвай Уралтрансмаша 71–415. Власти хотят закупить новый транспорт для города, поэтому несколько моделей проходят тестовый срок. Оказалось, что трамвай сломался дважды: первый раз задымился задний вагончик, а сейчас дым пошел из электромеханической тормозной системы.

Завод-изготовитель прокомментировал, что причины ЧП еще предстоит выяснить, в том числе проверить поставщиков. По словам представителей Уралтрансмаша, вагон успешно эксплуатировался в Челябинске и Екатеринбурге.

В городе металлургов же прибыл на пробный срок трамвай Богатырь М. Модель производит московский завод.