На Вологодчине потратят 50 млн на ремонт общежитий среднего образования

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Губернатор Вологодской области ответил на вопросы вологжан во время прямой линии. Активисты обеспокоились состоянием общежитий - часто детям, приезжающим в Вологду и Череповец на учебу, тяжело жить в сомнительных условиях, которые предлагают им учебные заведения.

Олег Кувшинников рассказал, что сейчас действует политика удержания выпускников в регионе. "Мы намерены оставить в области наибольшее количество 11-классников, или вернуть их в регион после обучения. Многие из районов приезжают в учебные заведения Вологды и Череповца. С 2021 года начнет действовать программа, в которую мы вошли. В ее рамках мы выделим 50 миллионов на ремонт общежитий", - заметил глава. Однако, деньги пойдут только на 19 колледжей и техникумов, а не вузов.