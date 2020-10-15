На Вологодчине осудили рецидивиста, обокравшего гостеприимного хозяина

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На Вологодчине обратно в колонию строгого режима на 2 года отправился вор-рецидивист. Мужчина не поверил в доброту человека, который пообещал ему помочь, накормил и устроил спать.

40-летний мужчина с отбытым сроком купил в Котласе велосипед и отправился в Питер на заработки. Он проезжал через деревню Большая Сельменьга Вологодской области, где влез в окно дома, чтобы найти еду и заночевать.

В этот момент проснулся 59-летний хозяин и спросил, что тут делает непрошеный гость. По словам подсудимого, он ответил, что ворует. Вологжанин решил накормить и уложить уголовника, а утром пообещал решить проблемы. Но рецидивист в доброту не поверил: подождал, когда благодетель уснет, взял с собой чужие сигареты, продукты, бейсболку, тапки и ведро. Устроился в заброшенном доме на отдых - там его в тот же день обнаружила полиция.

Однако вологжанин в суде рассказал немного другую историю, что проснулся от шороха - в его шкафу с одеждой копался какой-то чужой человек. Тот рассказал, что едет на велосипеде до Питера, хочет есть и устал. В пять утра гостя и вещей уже не обнаружил и заявил в полицию.

Похожая ситуация была с 30-летним мужчиной, который пытался задушить 90-летнюю пенсионерку-ветерана, а она напоила его чаем и дала в дорогу пирогов. После этого недосчиталась денег и медалей. Мужчина отправился на 4 года в колонию.