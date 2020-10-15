Деревенский вологжанин пожалел вора-подростка

Вологодский суд вынес по делу о краже 17-летним подростком 8 тысяч рублей со счета жителя деревни Бурцево. Стороны конфликта помирились и правоохранители не стали назначать строгое наказание за уголовное преступление.

В мае пострадавший потерял мобильный телефон с подключенной услугой мобильного банка. Чужое имущество обнаружил подросток. Он сделал несколько переводов на свой счет. Однако вскоре пропажа средств вскрылась, а ребенка вычислили.

Подсудимый признался в совершении преступления, возместил нанесенный ущерб и содействовал расследованию. Потерпевший же не стал настаивать на уголовное ответственности для провинившегося подростка. Суд назначил юноше 15 тысяч штрафа, но в связи с примирением сторон было решено освободить и от этого наказания.