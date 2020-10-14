Попала под суд: вологжанка приехала из Турции и не сдала тест на коронавирус

Вологжане массово нарушают требование сдать тест. Фото: Антон ПИКУС

Вологжанка после возвращения из Турции не сделала тест на COVID-19. Суд привлек ее оштрафовал. Нюксенский районный суд Вологодской области привлек к административной ответственности 26-летнюю жительницу Вологды. Она признана виновной по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Как сообщает пресс-служба судов, 24 августа 2020 года девушка прибыла в Россию из Турции. Но в нарушение законодательства, действующего в период пандемии, она в течение 3 календарных дней со дня прибытия не прошла лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и не разместила информацию о его результатах на Едином портале госуслуг.

Девушку вызвали на судебное заседание. Она признала свою вину. Пояснила, что 8 дней она отдыхала в Турции, а тест на коронавирус не сдавала, поскольку никакой информации на сайте Роспотребнадзора не нашла. Представители туроператора ей пояснили, что сдача исследования производится в добровольном, а не в обязательном порядке. Анализы она сдала лишь 3 октября 2020 года, результат отрицательный.

Суд признал вологжанку виновной и оштрафовал девушку на 15 000 рублей. Такая сумма является минимальной санкцией за подобное арушение. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

P.S. Всего с 15 апреля по 13 октября 2020 года в районные суды Вологодской области поступило 7647 материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС), из них:

– 6978 рассмотрены по существу (3670 – назначены штрафы, 3018 – вынесены предупреждения, 2 – вынесены устные замечания, 288 – прекращены);

– 559 возвращены или направлены по подсудности/подведомственности.

Кроме того, в районные суды региона поступил 361 материал по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и 1 материал по 6.3 КоАП РФ (в старой редакции), из них:

– 234 рассмотрены по существу (137 – штраф, 60 – предупреждение, 4 – приостановление деятельности, 1 – устное замечание, 32 – прекращение производства по делу),

– 21 материал возвращен или направлен по подсудности/подведомственности.

Остальные материалы ждут своего рассмотрения.