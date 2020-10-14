14 пистолетных выстрелов прозвучало на вологодской дороге

Водитель оказался нетрезв. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Вологодские сотрудники ГИБДД стреляли по машине 12 раз: водитель не подчинился их требованию остановиться. Об инциденте рассказала пресс-служба областного УМВД,

Наряд ГИБДД в составе старшего лейтенантов полиции Сергея Ванюшкина и Андрея Звезда нес службу в Кадуйском районе. Около 22:40 на автодороге, ведущей к районному центру, полицейским, ехавшим на служебном автомобиле, встретилась "Лада Веста", которая двигалась с нарушением правил дорожного движения. Инспекторы ДПС потребовали от водителя остановиться, но легковушка только увеличила скорость. Началась ночная погоня.

Все требования сотрудников ГИБДД водителем были проигнорированы, тогда для остановки "Лады" было принято решение о применении оружия.

Около 22:50 на автодороге, ведущей в сторону деревни Верховье, прозвучал выстрел, затем еще один. Пока это были предупредительные выстрелы. Затем полицейский выстрелил 12 раз, целясь в колеса "Весты". С тремя поврежденными колесами легковушка продолжала движение.

Когда легковушка остановилась, водитель попытался скрыться в лесополосе. Однако ГИБДД догнали его и задержали.

Мужчина оказался нетрезв. Алкотесер показал 0,834 мг/л - это легкая степень опьянения. В отношении череповчанина 1981 г.р. сотрудники ГИБДД составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Мужчину арестовали на 2 суток, а легковушка была помещена на спецстоянку в г. Череповце. Как оказалось. череповчанин при задержании причинил телесные повреждения одному из инспекторов. Так что все собранные материалы будут направлены в следственный органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.