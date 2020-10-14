Суд вынес приговор двум юношам, сломавшим соседу ребра

Ранее парни не попадали в поле зрения полиции. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Вологде мужчину избили два юных соседа. Пострадавший оказался в больнице. а хулиганы - на скамье подсудимых.

За причинение тяжелой травмы мужчине из-за соседского конфликта перед судом предстали двое молодых людей. Их обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью человека при превышении пределов необходимой обороны (ч.1 ст. 114 УК РФ).

Как оказалось, в ночь на 15.09.2019 года в Вологде нетрезвый мужчина 1985 г.р. с приятелями повздорил с молодыми людьми. Он пришел выяснять отношения: с балкона соседней квартиры после 23 часов доносился шум веселящихся молодых люднй. 18-летний и 17-летний подростки вступили с соседом в схватку, повалили незванного гостя на пол и сломали мужчине ребра.

В суде они раскаялись, вину свою полностью признали и принесли потерпевшему извинения, заплатив в возмещение причиненного вреда 25 тысяч рублей. Судом они были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждому, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.